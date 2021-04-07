День Катастрофы и героизма: Израиль почтит память шести миллионов погибших

26 нисана 5781 года по еврейскому календарю, 7-8 апреля 2021 года, Израиль отметит День Катастрофы и героизма, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.

Траурные мероприятия в нынешнем году будут посвящены 80-летию с начала систематического уничтожения евреев, последовавшего после вторжения германской армии в СССР 22 июня 1941 года – еще до того, как на Ванзейской конференции было утверждено решение об "окончательном решении еврейского вопроса".

Центральная церемония памятного дня начнется в среду в 20:00 на площади Варшавского гетто мемориального центра Яд ва-Шем в Иерусалиме. В ней примут участие президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, политики, иностранные гости.

Вести церемонию будет Ила Корах, в ней примут участие певцы Давид Даор и Меши Кляйнштейн, бойцы десантной бригады составят роту почетного караула. Шесть израильтян, переживших Холокост, зажгут факелы в память о погибших: Шмуэль Наар, Заава Геалель, Йоси Хен, Галина Фридман, Сара Фишман, Маня Бигунова.

Шмуэль Наар, родился в 1924 году в Греции. Вся его семья погибла в Аушвице, а он был участником марша смерти из этого лагеря уничтожения в Берген-Бельзен. Еще до провозглашения Израиля приехал в подмандатную Палестину, участвовал в Войне за независимость. У Шмуэля трое детей, 10 внуков и 11 правнуков.

Заава Геалель родилась в Голландии в 1935 году. От депортации в Аушвиц ее спас врач, подтвердивший, что она инфекционная больная. Позже была отправлена сначала в Равенсбрюк, а затем в Берген-Бельзен. В 1948 году репатриировалась, была медсестрой президента Ицхака Бен-Цви. У Заавы было трое детей, один из которых погиб в армии, а второй уже скончался.

85-летний Йоси Хен – уроженец города Лахва, который тогда был частью Польши, а сейчас находится в Беларуси. После начала немецкой оккупации в городе было создано гетто. В день его ликвидации евреи подняли восстание, многие, среди них шестилетний Йоси и его отец, смогли бежать. Они скрывались у партизан до освобождения Красной армией. Репатриировался в 1948 году, служил в военной разведке и "Мосаде". У Йоси три дочери и девять внуков.

Галина Фридман родилась в Лодзи в 1933 году. С началом оккупации семья бежала в Варшаву и оказалась в гетто. Галина выжила в "детской акции" и была спасена праведником народов мира Ежи Козминским, подкупившим офицера СС. Репатриировалась в 1950 году. Долгие годы работала в организации психологической помощи ЭРАН, руководила группами солдат-инвалидов. У Галины трое детей, семеро внуков и пять правнуков.

Маня Бигунова родилась в 1927 году в Теплике, в Советской Украине. В июле 1941 года, когда город был захвачен вермахтом, ее отправили на принудительные работы, затем Маня попала в Бершадское гетто. После освобождения вернулась в родной город, посвятив себя сохранению его еврейской истории. Репатриировалась в 1992 году с дочерью и двумя внучками. Много встречалась с учащимися, рассказывая им о Теплике и уничтожении его еврейской общины.

Такие рассказы станут частью памятных мероприятий и в нынешнем году. В рамках проекта "Память в гостинной" (זיכרון בסלון) пережившие Катастрофу придут в гости к израильтянам и расскажут им историю своей семьи. Предполагается, что в проекте, приостановленном в минувшем году из-за эпидемии, примет участие около полумиллиона человек.

Траурные церемонии возобновятся утром 8 апреля. В 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная сирена. В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого человека есть имя" – депутаты будут зачитывать имена жертв Холокоста, в том числе – членов своих семей.

В 15:00 начнется "Марш жизни", который в нынешнем году пройдет в виртуальном формате, поскольку из-за карантинных мер поездка в расположенный на территории Польши нацистский лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау невозможна. В мероприятии, которое возглавит президент Реувен Ривлин, примут участие и представители арабских государств.