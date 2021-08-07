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NEWSru.co.il :: В Израиле7 августа 2021 г., 04:10

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор" ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

В ночь на субботу, 7 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по военном лагерю и ракетной установке боевиков террористической организации ХАМАС в Газе. Атака была осуществлена в ответ на "огненный террор".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были атакованы военная база террористов, используемая "Батальоном Кфар-Джабалия" группировки "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), а также ракетная установка, принадлежащая ХАМАСу.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали "территорию гражданской администрации" к востоку от Джабалии, выпустив по цели три ракеты, а также "сельскохозяйственные угодья" к востоку от города Бейт-Ханун на севере сектора Газы. Причинен ущерб, пострадавших среди гражданских лиц нет.

Предыдущий удар ЦАХАЛа по целям в Газе в ответ на "огненный террор" был осуществлен 25 июля. Израиль возлагает ответственность на ХАМАС, контролирующий Газу, за любые враждебные действия с территории сектора.


Во второй половине дня 6 августа возле кибуца Кисуфим в приграничной с сектором Газы полосе вспыхнул пожар. Было установлено, что причиной возгорания стали воздушные шары, к которым были привязаны контейнеры с воспламеняющейся смесью, запущенные из сектора Газы.

Нафтали Беннет после вступления в должность главы правительства обещал, что Израиль больше не потерпит "огненный террор" из Газы, и ответ на него будет таким же, как на ракетные обстрелы. В июне-июле 2021 года ВВС ЦАХАЛа несколько раз наносили удары по целям на территории сектора в ответ на запуск "огненных шаров".

Отметим, что удары по объектам ХАМАСа в Газе были нанесены вскоре после инцидента на северной границе Израиля, когда в ответ на запуск "Хизбаллой" около 20 ракет в сторону израильской территории ЦАХАЛ нанес воздушные и артиллерийские удары по целям в южном Ливане.

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Неподалеку от границы с сектором Газы вспыхнул пожар
 

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