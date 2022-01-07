СМИ: Фаина Киршенбаум работает на кухне в тюрьме, получая 5 шекелей в час

Сайт N12/"Мако" опубликовал статью, в которой рассказывается о том, как бывшая замминистра внутренних дел Фаина Киршенбаум начала отбывать срок в женской тюрьме "Неве-Тирца", где она находится с 15 декабря.

В публикации Шимона Ифаргана и Яны Певзнер говорится, что 66-летняя Киршенбаум получила возможность работать на кухне (ранее там готовила Ципи Рафаэли), что она с трудом приспосабливается к жизни в тюрьме ("готовит и плачет"). Она отметила Новый год вместе с сокамерницами в камере №17, которые пытались ее развеселить песнями на русском языке.

Авторы статьи пишут, что теперь Фаина Киршенбаум, которая ранее распоряжалась десятками миллионов шекелей, зарабатывает 25 шекелей в день за пять часов работы на кухне.

14 июля 2021 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил экс-заместителя внутренних дел и бывшего генерального секретаря партии "Наш дом Израиль" Фаину Киршенбаум к десяти годам тюремного заключения. В рамках "дела 242" Киршенбаум была признана виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере 900 тысяч шекелей. Приговор вынес судья окружного суда Ярон Леви.

Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – говорится в приговоре.

В партии "Наш дом Израиль" тогда заявили: "Мы сожалеем о тяжелом наказании, наложенном на Фаину Киршенбаум. Мы убеждены, что речь идет о чрезмерно жестком наказании. Мы надеемся, что Верховный суд примет во внимание тот факт, что Фаина Киршенбаум прошла длительное следствие и судебный процесс, длившиеся более семи лет, и сочтет возможным сократить срок тюремного заключения".

Однако апелляции адвокатов Киршенбаум были отклонены, и с 15 декабря 2021 года она начала отбывать наказание в женской тюрьме "Неве-Тирца".

В июне 2018 года по этому делу бывший глава организационного отдела НДИ Давид (Дауд) Годовский, приближенный Киршенбаум, был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В ходе обсуждения меры наказания Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания. Позже Верховный суд смягчил наказание для Годовского – с семи до шести лет лишения свободы.