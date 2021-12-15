Фаина Киршенбаум явилась в тюрьму "Неве Тирца" для отбытия наказания

Бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум, осужденная в рамках "дела 242" на десять лет тюремного заключения, явилась утром в среду, 15 декабря, в женскую тюрьму "Неве-Тирца" для отбытия наказания.

Напомним, что судья Тель-Авивского окружного суда Ярон Леви признал Киршенбаум виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. Помимо длительного тюремного срока она была приговорена к штрафу в размере 900 тысяч шекелей.

Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – говорится в приговоре.

26 августа 2021 года адвокаты Фаины Киршенбаум подали апелляцию в Верховный суд. Апелляция подана и на судебный вердикт, и на приговор, однако в октябре апелляция была отклонена.

4 сентября в интервью телеканалу "Кешет" Киршенбаум заявила, что она не получила ни одного шекеля в обход закона. "Я абсолютно чиста. Да, были допущены ошибки, в основном административные, бюрократические. Я в спешке совершала ошибки, действовала необдуманно. Но между этим и тем, в чем меня обвиняют, – огромная разница", – добавила она. По словам Фаины Киршенбаум, ей предлагалась досудебная сделка, однако она отказалась. "Когда мне было сказано, что я должна признать себя виновной, тут же отказалась. В чем я должна сознаваться? В том, чего не делала?" – спросила она. По словам Киршенбаум, все "дело 242" сузилось до трех обвинительных приговоров. "Во всех остальных случаях дело кончилось досудебной сделкой. А это часто решение человека, который видит, что у него нет шансов победить систему", – заявила бывшая замминистра внутренних дел.