Израильтянке, возвращенной из Сирии, предъявлены обвинения

В мировой суд в Нацерете было предъявлено обвинительное заключение в адрес 25-летней жительницы Модиин-Илита, которая проникла в Сирию, была там задержана и при содействии России возвращена в Израиль.

Подробности обвинительного заключения запрещены к публикации.

Напомним, речь идет о 25-летней женщине из религиозной семьи, ранее проживавшей в Модиин-Илите. Имя женщины не публикуются. Известно, что некоторое время назад она отошла от религии. Также сообщалось, что женщина в прошлом пыталась попасть в сектор Газы, Иорданию и Ливан.

Согласно данным проведенного ЦАХАЛем расследования, израильтянка начала свой путь от друзского населенного пункта Маджаль-Шамс, расположенного около горы Хермон недалеко от сирийской границы. По "козьей тропе" она поднялась в горы и подошла к старому заградительному сооружению на границе. В отчете отмечается, что с местностью женщина, по всей видимости, ознакомилась во время экскурсий по этому району.

Ночью женщина преодолела двухметровый забор, задев один из датчиков, что привело к срабатыванию сигнализации. В армейском подразделении, отвечающем за этот участок границы, полагая, что речь идет о проникновении на территорию Израиля, прочесали местность в районе пограничного сооружения. После того, как на израильской стороне не было обнаружено следов нарушения границы, тревога была отменена.

Только после того, как Сирия через Россию сообщила о задержании на своей территории гражданки Израиля, военные поняли, что произошло той ночью.

После пересечения израильтянкой сирийской границы местные жители доложили о ней сирийским спецслужбам, и женщина была задержана. Когда сирийские силовики пришли к выводу, что израильтянка не представляет угрозу для государственной безопасности, они обратились в Москву с просьбой о посредничестве в переговорах о возвращении женщины в Израиль.

В итоге, после сложных переговоров по "обмену пленными" эта женщина была доставлена из Сирии в Москву, а оттуда – в Израиль.

В рамках сделки между Израилем, Россией и Сирией 18 февраля израильские военные в районе Кунейтры вернули на территорию Сирии двух "заблудившихся пастухов", которые были переданы представителям "Красного креста". Согласно опубликованным данным, эти "пастухи" были задержаны военными несколько недель назад после того, как пересекли сирийско-израильскую границу.

Другие подробности соглашения между Израилем, Россией и Сирией, связанного с освобождением этой женщины, не разглашаются. Однако иностранные СМИ публиковали информацию о том, что Израиль согласился закупить у России вакцины против коронавируса "Спутник V" на сумму в миллион 200 тысяч долларов и передать вакцины Сирии.