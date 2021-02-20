"Кан": Израиль попросил Москву разрешить публикацию платы за "гуманитарную" сделку с Сирией

Как сообщает служба новостей "Кан 11", израильское руководство обратилось в Кремль с просьбой разрешить публикацию подробностей сделки по возвращению на родину израильской гражданки, пересекшей две недели назад границу с Сирией.

Корреспондент "Кан 11" Гили Коэн сообщает, что именно Москва попросила не афишировать часть платы за осуществление сделки с Сирией, которая была определена как гуманитарная.

Напомним, что накануне в международный аэропорт имени Бен-Гуриона прибыл спецрейс из Москвы, доставивший молодую израильтянку, которая ранее была задержана в Сирии. Тем же рейсом прибыла делегация, которая вела переговоры по ее освобождению и возвращению на родину.

После приземления женщина была допрошена следователями общей службы безопасности (ШАБАК) об обстоятельствах случившегося.

Вскоре израильские СМИ опубликовали некоторые дополнительные подробности по поводу того, как эта женщина (имя которой по-прежнему запрещено к публикации) оказалась в Сирии.

Сайт N12/"Мако" пишет, что речь идет о 25-летней израильтянке, ранее проживавшей в Модиин-Илите. В прошлом она пыталась попасть на территорию сектора Газы, затем пыталась пройти в Иерихон, после чего предприняла попытку перебраться на территорию Иордании. Во всех этих случаях ее задерживали, допрашивали, а затем отпускали.

Некоторое время назад эта израильтянка добралась до друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, расположенного около горы Хермон недалеко от сирийской границы, там она пробыла день или два, а затем направилась через "голубую линию" в сторону друзской деревни Хадар, расположенной на территории Сирии, в нескольких километрах к востоку от Мадждаль-Шамса. Границу она пересекла в гористой местности, найдя участок, где нет ни пограничного забора, ни постоянных наблюдательных пунктов (почти на всей протяженности сирийско-израильской границы есть несколько рядов заградительных сооружений). По всей видимости, поскольку женщина шла одна и не со стороны Сирии, то ей удалось не привлечь к себе внимание израильских военных. Не заметили ее и наблюдатели миротворческого контингента ООН в Сирии (UNDOF). Возможно, ее не увидели из-за тумана. Впоследствии, уже на территории Сирии она была задержана представителями сирийских силовых структур. Ее допрашивали, вероятно считали шпионкой, но впоследствии, по всей видимости, убедились, что израильтянка не имеет отношения ни к армии, ни к разведслужбам (иначе условия освобождения были бы иными).

Глава правительства Биньямин Нетаниягу поблагодарил за содействие в переговорах с Сирией президента России Владимира Путина. "Израиль всегда делал и будет делать все возможное для того, чтобы вернуть своих граждан домой", – заявил премьер. Нетаниягу выразил также благодарность главе Совета национальной безопасности, координатору по делам пленных, ЦАХАЛу, ШАБАКу, "Мосаду", министерству обороны, министерству иностранных дел, а также всем тем, кто участвовал в операции по возвращению женщины домой.

18 февраля израильские военные в районе Кунейтры вернули на территорию Сирии двух "заблудившихся пастухов", которые были переданы представителям "Красного креста". Согласно опубликованным данным, эти "пастухи" были задержаны военными несколько недель назад после того, как пересекли сирийско-израильскую границу.

Кроме того, в рамках сделки с Дамаском власти Израиля на три месяца сократили домашний арест жительницы Мадждаль-Шамса Нахаль аль-Макат и были готовы освободить из тюрьмы Диаба Каамуза, осужденного за содействие террористам "Хизбаллы". При этом условием освобождения Каамуза была депортация его в Сирию, он от такого варианта освобождения отказался и остается пока в тюрьме.