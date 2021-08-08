Минздрав опубликовал списки "зеленых" и "красных" стран, все остальные страны считаются "оранжевыми"

В воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения опубликовало списки "зеленых" и "красных стран".

В "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. После возвращения из этих стран привитым и переболевшим израильтянам не требуется находиться в карантине. Невакцинированные путешественники могут выйти из карантина после получения отрицательного теста на коронавирус.

В список "красных стран", для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. После возвращения из этих стран карантин должны соблюдать также переболевшие и вакцинированные.

Минздрав не стал публиковать отдельно список "оранжевых" стран, которые можно посещать израильтянам, но по возвращении из них требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим, а сообщил, что "оранжевыми" считаются все страны, не вошедшие в первые два списка.

Новые правила вступят в силу 16 августа.