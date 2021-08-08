Сборная Израиля заняла второе место на международной математической олимпиаде среди студентов (International Mathematics Competition for University Students). На первом месте сборная Санкт-Петербургского университета (Россия).

На третьем месте команда Ягеллонского университета (Краков, Польша).

Состав сборной Израиля: Шво Регавим (Тель-Авивский университет), Эльад Сайяг (Тель-Авивский университет), Идо Каршон (Институт Вейцмана, Реховот), Лиор Адаси (Тель-Авивский университет), Дрор Фрид (Тель-Авивский университет), Ури Крейтнер (Тель-Авивский университет). Руководитель команды Дан Кармон, его заместитель Амоц Оппенгейм (оба из Тель-Авивского университета).

Напомним, что несколько недель назад школьная сборная Израиля впервые в истории вошла в первую десятку (7-е место) на Международной олимпиаде по математике, организатором которой выступала в России. При этом израильские школьники завоевали три золотые, две серебряные и бронзовую медали. Один из участников, Дрор Фрид, вскоре после этого принял участие в студенческой международной олимпиаде, показав, как и другие участники студенческой сборной, выдающийся результат.