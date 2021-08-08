Сборная Израиля заняла второе место на международной математической олимпиаде среди студентов
Сборная Израиля заняла второе место на международной математической олимпиаде среди студентов (International Mathematics Competition for University Students). На первом месте сборная Санкт-Петербургского университета (Россия).
На третьем месте команда Ягеллонского университета (Краков, Польша).
Состав сборной Израиля: Шво Регавим (Тель-Авивский университет), Эльад Сайяг (Тель-Авивский университет), Идо Каршон (Институт Вейцмана, Реховот), Лиор Адаси (Тель-Авивский университет), Дрор Фрид (Тель-Авивский университет), Ури Крейтнер (Тель-Авивский университет). Руководитель команды Дан Кармон, его заместитель Амоц Оппенгейм (оба из Тель-Авивского университета).
Напомним, что несколько недель назад школьная сборная Израиля впервые в истории вошла в первую десятку (7-е место) на Международной олимпиаде по математике, организатором которой выступала в России. При этом израильские школьники завоевали три золотые, две серебряные и бронзовую медали. Один из участников, Дрор Фрид, вскоре после этого принял участие в студенческой международной олимпиаде, показав, как и другие участники студенческой сборной, выдающийся результат.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Лучший результат за все годы: сборная Израиля заняла 7-е место на Международной олимпиаде по математике