МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах

Министр внутренних дел Айелет Шакед отказалась от намерения выносить на голосование законопроект нелегалах. Как сообщает "Кан Бет", голосование отменено под давлением партии МЕРЕЦ, предупредившей, что проголосует против законопроекта.

По словам Шакед, в течение двух недель секретарь правительства Шалом Шломо представит согласованный проект законопроекта.

9 декабря истекает срок административного распоряжения (הוראת שעה), действие которого необходимо продлевать. В рамках этого распоряжения, полиции предоставлено право штрафовать работодателей, нелегально трудоустраивающих нелегалов, а также перевозить группы инфильтрантов из одного населенного пункта в другой.