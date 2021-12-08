Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 11:14

МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нелегалы в специальном центре содержания на юге Израиля

Министр внутренних дел Айелет Шакед отказалась от намерения выносить на голосование законопроект нелегалах. Как сообщает "Кан Бет", голосование отменено под давлением партии МЕРЕЦ, предупредившей, что проголосует против законопроекта.

По словам Шакед, в течение двух недель секретарь правительства Шалом Шломо представит согласованный проект законопроекта.

9 декабря истекает срок административного распоряжения (הוראת שעה), действие которого необходимо продлевать. В рамках этого распоряжения, полиции предоставлено право штрафовать работодателей, нелегально трудоустраивающих нелегалов, а также перевозить группы инфильтрантов из одного населенного пункта в другой.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:14 Правые организации призывают к проведению акции солидарности с еврейскими жителями Шейх Джераха
14:52 Действия хакеров привели к временным проблемам сайта "Битуах леуми"
14:12 На вершине горы Хермон начался снегопад
14:06 В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром
13:28 В результате теракта в Иерусалиме была ранена мать пяти детей Мориа Коэн, она выписана из больницы
12:54 Нир Хефец: "В новостных редакциях почти невозможно встретить правых"
12:31 Меир Ицхак а-Леви будет назначен заместителем министра просвещения
11:14 МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах
11:08 В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы
10:51 Четыре нападения на израильтян за последний месяц были совершены террористами 14-18 лет
Загрузка...