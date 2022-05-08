"Кан Бет": Израиль сыграл посредническую роль в достижении соглашения об эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"

Радиостанция "Кан Бет" утром в воскресенье, 8 мая, сообщила, что власти Израиля продолжают играть посредническую роль в разрешении гуманитарных кризисов, возникающих в ходе войны РФ против Украины.

В частности, со ссылкой на министра строительства Зеэва Элькина эта радиостанция передает, что в ходе недавней беседы премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина израильской стороной был поднят вопрос о необходимости эвакуации гражданских лиц с территории осажденного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе. Отмечается, что вскоре после этого действительно была осуществлена эвакуация гражданских (женщин, детей и стариков) из "Азовстали".

В сообщении "Кан Бет" отмечается, что на Западе и в Израиле пришли к выводу о невозможности добиться прекращения огня в Украине, поэтому усилия сейчас сосредоточены на решении локальных гуманитарных проблем.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с территории мариупольского завода "Азовсталь" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. "Приказ президента выполнен: все женщины, дети и старики из "Азовстали" эвакуированы", – написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Украинская сторона благодарила ООН за содействии в решении этого вопроса. Никаких заявлений со стороны Киева по поводу посреднической роли Израиля не было.

Редакция NEWSru.co.il пока не располагает данными о судьбе медика Виктории Обидиной и ее четырехлетней дочери Алисы, находившихся и, возможно остающихся на "Азовстали". Три дня Виктория не выходит на связь. По нашим сведениям, медики-женщины, возможно и их дети, могут быть еще не эвакуированы.

"Азовсталь" остается последним оплотом украинской обороны в Мариуполе.

Ранее начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, участвующий в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что 6 мая в процессе эвакуации с "Азовстали" погибли трое украинских бойцов, обеспечивавших вывод людей с территории завода (один – в результате обстрела управляемой ракетой, двое – в результате взрывов гранат, сброшенных БПЛА). Шесть человек были ранены, несколько из них – тяжело, при отсутствии медицинской помощи их жизням угрожает опасность.