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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 08:07

Снег, выпавший на Хермоне, скоро растает: курорт пока закрыт

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Снег, выпавший на Хермоне, скоро растает: курорт пока закрыт

Горнолыжный курорт Хермон 9 декабря закрыт для посетителей. Накануне на горе выпал снег, ночью на вершине образовался снежный покров толщиной около 5 см. На нижней стоянке снега очень мало.

Ночью температура на вершине горы Хермон была от 0 до 1 градуса тепла, днем температура повысится до 4 градусов. На вершине туман, сильный ветер.

Пока неясно, когда курорт Хермон будет вновь открыт для посетителей. Выпавшего снега недостаточно для катания. Скорее всего, он в ближайшие дни растает.


10-13 декабря на Хермоне будет солнечно, к воскресенью температура повысится до 10-12 градусов.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Тогда он быстро растаял.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.


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