Минздрав назвал условия возобновления учебы в "оранжевых" населенных пунктах

Министерство здравоохранения Израиля накануне заседания кабинета министров, которое состоится вечером 9 февраля, сформулировало базовые условия возвращения системы образования к работе в карантинном режиме.

См. также: План минздрава по выходу из карантина. Три этапа и их критерии

Рекомендовано возобновить с 11 февраля занятия в детских садах и начальной школе (классы от 1-го до 4-го, от "алеф" до "далет"), а также в 11-12 классах ("йуд алеф"-"йуд бет") и 13-14 классах технологических колледжей ("йуд-гимел"-"йуд далет") в населенных пунктах, имеющих статус "зеленых" или "желтых".

Кроме того, рекомендовано дать возможность работать образовательным учреждениям для учащихся тех же категорий в населенных пунктах, имеющих статус "оранжевых", но с индексом не более 6,5 (при его вычислении учитываются число зараженных на данный момент на 10 тысяч жителей, процент положительных тестов и еженедельная динамика эпидемии). Напомним, что "оранжевыми" считаются населенные пункты с индексом от 6,1 до 7,5.

В "красных" населенных пунктах (индекс от 7,6 и более) образовательные учреждения должны оставаться закрытыми.

В настоящее время 85 населенных пунктов в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. По оценке минздрава, "красными" в настоящее время считаются 19 относительно крупных городов (с населением более 30 тысяч): Нетивот, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Офаким, Эльад, Тайбэ, Рамле, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат, Сдерот, Лод, Кирьят-Шмона, Бака аль-Гарбия, Акко, Иерусалим, Явне, Бат-Ям. К "оранжевым" минздравом отнесены 99 населенных пунктов, в их числе города Ашдод, Тверия, Ариэль, Кирьят-Ата, Ор Йегуда, Кацрин, Петах-Тиква, Сахнин, Реховот, Кармиэль, Маале-Адумим, Холон, Ашкелон, Беэр-Яаков, Нацерет, Рош а-Айн, Димона, Умм эль-Фахм, Эйлат, Тамра, Нес-Циона, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Шфарам, Тель-Авив-Яффо, Нетания, Беэр-Шева, Хадера, Модиин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Раанана, Афула.

Индекс не более 6,5 у "оранжевых" городов Умм эль-Фахм, Рамат-Ган, Кирьят-Моцкин, Раанана, Кацрин, Сахнин, Нес-Циона, Кармиэль.

Ни одного "зеленого" города с населением более 30 тысяч человек на данный момент в Израиле нет.

Вечером 9 февраля состоится заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, на котором будет обсуждаться план возобновления работы детских садов и начальных школ в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах. Также будет рассмотрена возможность распространить это решение на "оранжевые" города. Предполагается, что учеба возобновится в четверг, 11 февраля, после истечения решения о продлении локдауна в системе образования.