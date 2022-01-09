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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 22:21

Яаков Овадия, о пропаже которого сообщалось ранее, найден мертвым

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Яаков Овадия, о пропаже которого сообщалось ранее, найден мертвым

Вечером 9 января пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 60-летнего Яакова Овадии, поиски которого велись с 12 декабря.

С момента пропажи мужчины полиция несколько раз обращалась к населению за помощью в его розыске и публиковала его фотографии. Пропавшего искали в Явне и в окрестностях города, задействовав волонтеров. Проверки проводились в домах престарелых и в медицинских учреждениях, куда мог поступить безымянный пациент. Поиски велись в заброшенных зданиях и в местах, которые разыскиваемый ранее посещал.

Из полиции сообщается, что мужчина был найден мертвым в своей квартире в Явне.


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