Яаков Овадия, о пропаже которого сообщалось ранее, найден мертвым
Вечером 9 января пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 60-летнего Яакова Овадии, поиски которого велись с 12 декабря.
С момента пропажи мужчины полиция несколько раз обращалась к населению за помощью в его розыске и публиковала его фотографии. Пропавшего искали в Явне и в окрестностях города, задействовав волонтеров. Проверки проводились в домах престарелых и в медицинских учреждениях, куда мог поступить безымянный пациент. Поиски велись в заброшенных зданиях и в местах, которые разыскиваемый ранее посещал.
Из полиции сообщается, что мужчина был найден мертвым в своей квартире в Явне.
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Внимание, розыск: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне
Внимание, розыск: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне
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Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне
Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне