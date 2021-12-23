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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 12:27

Внимание, розыск: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал 60-летний Яков Овадиа из Явне

Полиция обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 60-летнего Яакова Овадии, жителя Явне. Последний раз его видели 12 декабря на улице Гефен в Явне.

Приметы разыскиваемого: рост 172 см, худощавый, короткие волосы. Был одет в серую куртку с черными точками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 08-9325444 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.


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