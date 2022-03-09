Процесс въезда в Израиль беженцев и потенциальных репатриантов из Украины и России. Подробности

Редакция NEWSru.co.il продолжает информировать наших читателей об изменениях в правилах процесса въезда и оформления документов для беженцев и потенциальных репатриантов из Украины и России.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕПАТРИАНТОВ

Напомним, министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".

В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Граждане Украины или России, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин Украины или России претендовать на гражданство Израиля.

В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции для дальнейших консультаций.

Потенциальные репатрианты из Украины

Всем потенциальным репатриантам из Украины, изъявившим такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах.

Представители минабсорбции также могут оплатить потенциальному репатрианту такси до места его проживания.

В сложившейся ситуации разрешено давать визы "четвертому поколению" (касается только Украины).

Все это время потенциальный репатриант находится в статусе туриста. Однако в министерстве абсорбции подчеркивают, что, учитывая то, что данные просители изменения статуса являются, по сути, беженцами, им будут предоставляться различные льготы и дополнительная помощь еще до того, как они сменят статус туриста на статус репатрианта. Например, поскольку у туристов нет медицинской страховки, все расходы на медицинское обслуживание после получения статуса репатрианта будут им возвращены государством.

Как уже сообщалось, министерство по делам алии и интеграции признало репатриантов из Украины беженцами из мест боевых действий и чрезвычайного положения. В связи с этим решением после получения статуса репатрианта они получат одноразовую выплату, помимо "корзины абсорбции" и дополнительной помощи. В соответствии с решением министра по делам алии и интеграции, помимо "корзины" и возможности временного проживания в гостиницах, каждый репатриант-одиночка, прибывший из Украины, получит единоразовую помощь в размере 6000 шекелей. Пара получит 11000, а семья с детьми 15000 шекелей.

Потенциальные репатрианты из России

Учитывая ситуацию в России, граждане этой страны, имеющие право на репатриацию, как и граждане Украины, должны сообщить на пограничном контроле о желании репатриироваться, и их также переведут к представителю службы "Натив", который установит, есть ли у них "потенциал" стать репатриантами.

В случае положительного ответа россияне, в отличие от граждан Украины, не получают никаких услуг и льгот от министерства абсорбции.

Принято решение об облегчении процесса получения гражданами Израиля, проживавшими в Украине или в России, статуса реэмигранта ("тошав хозер"). Обычно реэмигранты получают медицинскую страховку только через полгода жизни в Израиле, или же должны внести за это 12 тысяч шекелей. В "Битуах Леуми" сняли эти ограничения, чтобы все реэмигранты и их семьи получали медстраховку моментально. Подробности будут опубликованы позже.

Если речь идет о несовершеннолетнем "тошав хозер", то ему оказывается вся необходимая дополнительная помощь министерством абсорбции.

БЕЖЕНЦЫ

Новые правила МВД для приема в Израиле беженцев из Украины вступят в силу вечером в субботу, 12 марта. До тех пор въезд в страну граждан Украины, не имеющих право на репатриацию, остается по прежним правилам – чтобы гражданин Украины въехал в страну, гражданин Израиля должны внести за него залог в размере 10 тысяч шекелей. Если речь идет о ближайшем родственнике (это родители, дети, братья и сестры гражданина Израиля), залог не требуется, однако приглашающий должен подписать в аэропорту бумагу о том, что приезжающий не будет просить в Израиле получения статуса и выедет из страны после того, как война в Украине закончится.

С вечера 12 марта правила въезда будут изменены. Для того, чтобы гражданин Украины, не имеющий право на репатриацию, въехал в Израиль, он должен будет заполнить прошение на сайте МИДа Израиля (еще нет на сайте), а приглашающая его сторона - заполнить прошение на приглашение гостя и обязаться, что он выедет, когда в Украине закончится война.

ОБРАЗОВАНИЕ

Напомним, любой ребенок, проживающий в Израиле более трех месяцев, имеет право на государственное школьное образование. В том числе ребенок, не имеющий статуса или имеющий статус туриста.

В министерстве просвещения сообщили редакции NEWSru.co.il, что в настоящий момент разрабатывают программы, призванные помочь детям потенциальных репатриантов и детям беженцев, а также их родителям. В гостиницах, куда расселяет министерство абсорбции репатриантов и потенциальных репатриантов, будут работать представители минпроса и обеспечивать детей образовательными программами, психологической помощью и так далее.

В минпросе также сообщают, что семьи, данные которых не были переданы им министерством алии, должны обратиться в отдел для репатриантов министерства просвещения. Это касается не только потенциальных репатриантов, но и беженцев.

ГРАЖДАНЕ РОССИИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАВА НА РЕПАТРИАЦИЮ

Напоминаем, правила въезда для граждан России, не имеющих права на репатриацию, не изменились. Это касается в том числе тех граждан России, у которых есть родственники-израильтяне и которые потенциально могут претендовать на вид на жительство или гражданство Израиля. Все вышеуказанные процедуры продолжают осуществляться в обычном формате.