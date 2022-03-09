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NEWSru.co.il :: В Израиле9 марта 2022 г., 15:06

МВД подтверждает, что граждане Украины и России освобождены от предоставления справок о несудимости и апостиля

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МВД подтверждает, что граждане Украины и России освобождены от предоставления справок о несудимости и апостиля

Как уже сообщала наша редакция, министр внутренних дел Айелет Шакед приняла решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов.  В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.


Несмотря на данное решение, наши читатели сообщают, что при приеме документов не во всех отделениях МВД знают об этом распоряжении, и отказывают людям в подаче документов.

Наша редакция обратилась в Управление регистрации населения и к пресс-секретарю Айелет Шакед. Все наши собеседники подтвердили наличие этого распоряжения.

Однако в Управлении отмечают, что речь идет о так называемом "внутреннем распоряжении" – то есть, распоряжении, которое разослано по всем филиалам МВД, хотя оно не фигурирует на сайте Управления регистрации населения.

В Управлении регистрации населения после обращения редакции NEWSru.co.il заявили, что перешлют всем филиалам соответствующее распоряжение повторно.

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