МВД подтверждает, что граждане Украины и России освобождены от предоставления справок о несудимости и апостиля

Как уже сообщала наша редакция, министр внутренних дел Айелет Шакед приняла решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

הנחתי לבטל את הצורך בתעודת יושר ואופסטיל מרוסיה ואוקראינה לשלושה חודשים הקרובים כדי להקל בעלייה. מי שרוצה לעלות לישראל יכול לעשות זאת מהר. – איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) March 3, 2022

Несмотря на данное решение, наши читатели сообщают, что при приеме документов не во всех отделениях МВД знают об этом распоряжении, и отказывают людям в подаче документов.

Наша редакция обратилась в Управление регистрации населения и к пресс-секретарю Айелет Шакед. Все наши собеседники подтвердили наличие этого распоряжения.

Однако в Управлении отмечают, что речь идет о так называемом "внутреннем распоряжении" – то есть, распоряжении, которое разослано по всем филиалам МВД, хотя оно не фигурирует на сайте Управления регистрации населения.

В Управлении регистрации населения после обращения редакции NEWSru.co.il заявили, что перешлют всем филиалам соответствующее распоряжение повторно.