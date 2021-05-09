Беспорядки в Иерусалиме. "Красный Полумесяц" заявляет о сотнях "раненых палестинцах"

В ночь на воскресенье, 9 мая, в районе Шейх Джарах на северо-востоке Иерусалима были задержаны двое граждан, подозреваемых в нападении на полицейских с применением баллончика с перцовым газом.

В настоящее время в Шейх Джарах относительно спокойно.

Тем временем многие зарубежные СМИ со ссылкой на заявления "Красного Полумесяца" сообщают, что 7-9 мая в ходе столкновений в Иерусалиме пострадали "около 300 палестинцев". Речь, в основном, идет о жителях арабских кварталов Иерусалима, участвовавших в беспорядках.

"Красный Полумесяц" утверждает, что только в ночь на воскресенье в Иерусалиме "были ранены 205 палестинцев". Та же организация заявляет, что в субботу в ходе столкновений в Иерусалиме "были ранены 80 палестинцев", 14 из которых были доставлены в больницы в Иерусалиме. Сообщалось также о "раненых" детях.

Судя по отчетам израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом", есть десятки пострадавших, в том числе сотрудники полиции. Но ни о каких серьезных ранениях не сообщалось.

Вечером в субботу, 8 мая, в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. Сообщалось о столкновениях на улице А-Гай и в квартале Шейх Джарах, где арабы поднимали палестинские флаги и бросали в полицейских камни. Силы безопасности применили спецсредства для прекращения беспорядков.

Во второй половине дня в субботу полиция остановила не менее десяти автобусов, везущие мусульман на молитву в мечеть Аль-Акса. После того, как сотрудники полиции не позволили автобусам ехать дальше, пассажиры вышли и двинулись в сторону Иерусалима пешком, заблокировав шоссе и крича: "Мы пожертвуем жизнью ради Аль-Аксы!".

На фоне этих событий, ХАМАС призвал мусульман направиться на Храмовую гору для "защиты мечети "Аль Акса".

В субботу днем премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание для оценки ситуации в сфере безопасности и заявил: "Мы действуем со всей ответственностью, чтобы обеспечить закон и порядок в Иерусалиме, сохранив при этом свободу вероисповедания". В совещании приняли участие министр обороны Бени Ганц, глава общей службы безопасности Надав Аргаман, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат и высокопоставленные офицеры.