Полиция: десятки паломников возвращаются из Умани с поддельными тестами на COVID-19
Вечером 9 сентября израильские СМИ сообщили, что 13 студентов йешив были задержаны полицией Израиля по возвращению из Умани с поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщил телеканал "Кан-11", "Решет-12", сайт Ynet и Walla News.
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Из аэропорта они на машинах "скорой помощи" они были доставлены к месту проживания, а не в карантинные гостиницы. В полиции сообщали, что после того, как йешиботники поправятся, против них будет возбуждено расследование по подозрению в распространении инфекционного заболевания.
В полиции полагают, что на рейсах из Украины могут быть десятки людей с поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус.
Сайт Walla News опубликовал комментарий, полученный от Управления по регистрации населения. В нем говорится, что Управлением была получена информация о десятках израильтян, которые заразились коронавирусом во время пребывания в Умани, и, чтобы вылететь домой, предъявили поддельные справки.
Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщила, что около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после выздоровления. На пунктах проверки, развернутых израильской службой скорой помощи МАДА в аэропорту Киева и в Умани уже сделано 15000 тестов, в 12% случаев был получен положительный результат.
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