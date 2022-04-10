Омер Бар-Лев: "Коалиция может действовать и не имея большинства"

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявил, что нынешний коалиция продолжит работать, несмотря на утрату парламентского большинства.

"Все что необходимо можно будет утвердить при помощи голосов оппозиции. Можно договариваться подобно тому, как договорились об утверждении закона о гражданстве", - сказал Бар-Лев.

Министр внутренней безопасности прокомментировал также разрушение гробницы Йосефа в Шхеме. "Осквернение гробницы Йосефа - это ужасающее, совершение неприемлемое событие. Причинение вреда символам религиозного культа, посягательство на свободу совести противоречит любым ценностям и любой морали. Этот инцидент тем более возмутителен, что речь идет об одной из еврейских святынь", - сказал Бар-Лев. "Государство Израиль восстановит гробницу и настигнет погромщиков", - заявил Бар-Лев.