Авария на 446-й трассе: один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об аварии на 446-й трассе. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением: один человек (мужчина примерно 20 лет) погиб, еще один получил тяжелые травмы.

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