Авария на 446-й трассе: один человек погиб, второй в тяжелом состоянии
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об аварии на 446-й трассе. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением: один человек (мужчина примерно 20 лет) погиб, еще один получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.
Обстоятельства аварии уточняются.
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