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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 13:49

Авария на 446-й трассе: один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

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Авария на 446-й трассе: один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об аварии на 446-й трассе. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением: один человек (мужчина примерно 20 лет) погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Обстоятельства аварии уточняются.

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