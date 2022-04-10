Беннет на заседании правительства: "Израиль перешел в атаку"

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил на еженедельном заседании правительства и прокомментировал ситуацию в сфере безопасности.

"Израиль перешел в атаку. Мы сведем счеты с каждым, кто имел прямое или косвенное отношение к терактам. ЦАХАЛ, ШАБАК и остальные силы безопасности ничем не ограничены, когда речь идет о борьбе с террором", - заявил глава правительства.

Беннет прокомментировал также разрушение гробницы Йосефа в Шхеме. "Десятки палестинских погромщиков разгромили святое для евреев место и осквернили его. Мы не намерены с этим мириться и настигнем погромщиков. Как в прошлом так и сейчас мы восстановим то, что они разрушили", - сказал Беннет.