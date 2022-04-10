Автобусный музей "Эгед" приглашает на Песах

Исторический центр Эгеда откроется бесплатно для семей на Песах. Автобусный музей, который находится под открытым небом, будет работать по всем правилам "тав ярок" – вход разрешен для детей до 16 лет и для всех обладателей зеленого паспорта старше 16 лет.

Посетители Центра смогут окунуться в атмосферу первых дней основания государства и почувствовать себя пассажирами служивших в те времена автобусов. Для детей – это увлекательное путешествие, для взрослых – встреча со своим детством и юностью.

В салон многих автобусов можно зайти: подивиться ретро-дизайну, увидеть специальную сумку водителя, устройство для монет и компостер с индивидуальным рисунком прокола, который был у каждого водителя "Эгед" во времена, предшествовавшие эпохе бумажных билетов, которую уже не застали многие юные владельцы карточек "Рав-Кав".

Директор и основатель Центра истории "Эгед" Ноах Слуцкий убежден, что о самых важных событиях прошлого можно и нужно рассказывать простым языком, понятным и взрослым, и детям, тогда история затронет сердце каждого. "У большинства автобусов в Центре есть свой собственный рассказ, – говорит Ноах, – Старый форд, прозванный в народе кастрюлей – форд "Тэпале" (идиш), можно было часто увидеть в 30-х годах на проселочных дорогах. Курсируя между поселениями, он доставлял яйца, бидоны с молоком, кур и овощи. Совсем рядом знаменитый автобус 2094, который был атакован на следующий день после провозглашения государства Израиль; с этого нападения на перекрестке Нахалим началась Война за Независимость. Первый автобус, который отправился в Санта-Катарину после Шестидневной войны; двухэтажный автобус, который эксплуатировался "Эгед" в 90-х годах".

Исторический центр Эгеда расположен на улице Дан Шомрон в Холоне. Он будет открыт на Песах с понедельника по четверг в период с 29 марта по 1 апреля, с 8: 00-12:00. Вход и парковка бесплатны.