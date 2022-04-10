Сложные случаи СТУПРО. Как не совершить дорогую ошибку?

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"СтуПро – это просто" любят писать в Интернете люди, которым повезло. Мы, адвокаты, видим разные случаи и готовы парировать: "Если бы! СтуПро – это индивидуально".

Дело в том, что у разных людей разные жизненные обстоятельства, разный бэкграунд, разное количество ресурсов. Даже состояние здоровья разное. И грести всех под одну гребенку, говоря о такой стандартизированной процедуре, как СтуПро, ориентированной на некую идеальную пару в вакууме, довольно неосмотрительно.

Недавно к нам обратилась пара. Геннадий и Евгения зарегистрировали отношения в организации "мишпаха хадаша". После чего они обратились в МВД с просьбой открыть их дело, как женатой пары. Представьте, каково же было их удивление, когда в МВД им объяснили, что женатой парой они не являются и могут открыть дело исключительно по процедуре "совместного проживания". Усложнялось дело еще и тем, что вместе с Евгенией к любимому в Израиль прилетел и ее несовершеннолетний сын, которому на тот момент было уже 16+. Как известно, инструкция "совместного проживания" не предполагает присоединение к процедуре получения статуса детей иностранного супруга от предыдущих браков.

После того, как мы объяснили, что нужно срочно оформить брак, Геннадий сообщил, что вылететь из Израиля для заключения брака он не может из-за открытого дела по банкротству.

Нам стало понятно - дело непростое, с несколькими составляющими, которые нужно решать, да и время поджимало.

Сына Евгении нужно было легализовать до наступления совершеннолетия.

Мы выработали четкую поэтапную стратегию, расписав весь комплекс действий по шагам и принялись за работу.

Получив временную визу для девушки, мы приступили к закрытию дела мужчины о банкротстве. Уже в феврале этого года запрет на выезд был снят, и он восстановил даркон.

В марте Евгения получила рабочую визу. В июне пара заключила официальный брак, а 19.09.2021 Евгения с сыном получили временные теудат зеуты.

25.09.2021 мальчику исполнилось 18 лет.

Если бы пара пришла к нам на консультацию до регистрации "мишпаха хадаша" или хотя бы до подачи заявления в МВД, они бы не теряли время зря, и уже на консультации мы бы смогли "предсказать" им ответ МВД. Нам всем очень повезло, что мы успели с их делом в последний вагон уходящего поезда, и что все обошлось – никто не был депортирован, а сын получил визу буквально за считанные дни до своего совершеннолетия!

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