В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве
По состоянию на утро 10 апреля, в больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате террористической атаки на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенной вечером 7 апреля.
Двое раненых в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Состояние еще двоих оценивается как легкое, по всей видимости сегодня они будут выписаны из больницы.
Медики подчеркивают, что речь идет о людях, получивших пулевые ранения.
7 апреля в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве были убиты Томер Морад (28), Эйтам Магини (27) и Барак Лопен (35). Террорист был ликвидирован рано утром 8 апреля в Яффо.
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Жертвой теракта в Тель-Авиве стал известный израильский спортсмен и тренер
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В больнице скончался один из раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве
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Разрешены к публикации имена израильтян, убитых террористом в Тель-Авиве
Разрешены к публикации имена израильтян, убитых террористом в Тель-Авиве
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Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа
Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа