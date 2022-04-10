В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

По состоянию на утро 10 апреля, в больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате террористической атаки на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенной вечером 7 апреля.

Двое раненых в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Состояние еще двоих оценивается как легкое, по всей видимости сегодня они будут выписаны из больницы.

Медики подчеркивают, что речь идет о людях, получивших пулевые ранения.

7 апреля в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве были убиты Томер Морад (28), Эйтам Магини (27) и Барак Лопен (35). Террорист был ликвидирован рано утром 8 апреля в Яффо.