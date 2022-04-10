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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 06:45

В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

По состоянию на утро 10 апреля, в больнице "Ихилов" остаются шестеро раненых в результате террористической атаки на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенной вечером 7 апреля.

Двое раненых в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Состояние еще двоих оценивается как легкое, по всей видимости сегодня они будут выписаны из больницы.

Медики подчеркивают, что речь идет о людях, получивших пулевые ранения.


7 апреля в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве были убиты Томер Морад (28), Эйтам Магини (27) и Барак Лопен (35). Террорист был ликвидирован рано утром 8 апреля в Яффо.

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Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа

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