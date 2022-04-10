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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 06:48

Израильские военные вновь проводят операцию в Дженине

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Израильские военные вновь проводят операцию в Дженине

В ночь на 10 апреля израильские военные вновь вошли в Дженин, продолжая действия по борьбе с инфраструктурой террора. Палестинские источники сообщают, что в ходе перестрелки был тяжело ранен один из "местных жителей".

Сообщений о пострадавших среди израильских военных не поступало.

Информация о проведении операции в Дженине подтверждена пресс-службой ЦАХАЛа.

В субботу, 9 апреля, силы ЦАХАЛа и подразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (ЯМАС) провели операцию в лагере беженцев в Дженине. Они разметили для предстоящего разрушения дом террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Тель-Авиве на улице Дизенгоф. В ходе операции произошла перестрелка между военнослужащими ЦАХАЛа и и вооруженными боевиками.


Военнослужащими и "псевдоарабами" были задержаны двое подозреваемых в планировании двух терактов, один из задержанных – член ХАМАСа. Задержанные не связаны с терактом в Тель-Авиве. В перестрелке один боевик был уничтожен (его оружие, автоматическую винтовку М16, было конфисковано), несколько боевиков были ранены. Один из них доставлен в Израиль для оказания ему медицинской помощи и последующего допросами службами безопасности.

Убитый в перестрелке – это боевик "Исламского джихада" Ахмад ас-Саади. Он вышел из автомобиля с оружием в руках и был застрелен военными.

Всего, по данным агентства Maan, в ходе столкновений с израильскими военными 9 апреля были ранены 13 жителей Дженина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции среди военнослужащих никто не пострадал.

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