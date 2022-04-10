Лапид, Ганц и Нетаниягу осудили разрушение гробницы Йосефа в Шхеме

Министр иностранных дел Яир Лапид прокомментировал инцидент, в ходе которого был причинен ущерб гробнице Йосефа в Шхеме.

"Разгром ,устроенный в гробнице Иосифа во время праздника братства и святости шокирует. Это удар не только по самой гробнице – но и по чувствам еврейского народа. Мы найдем преступников и правосудие свершится. А гробница будет восстановлена. Я призываю всех сохранять тишину и спокойствие", - сказал Лапид.

Министр обороны Бени Ганц также осудил разрушение гробницы: "Речь идет о грубейшем нарушении свободы вероисповедания, об осквернении места, священного для каждого еврея,. Преступление было совершено в разгар святого для мусульмана месяца Рамадан", - отметил Ганц.

Глава парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил: "Я категорически осуждаю разрушение гробницы Иосефа этой ночью палестинцами. Это осквернение важного и священного для еврейского народа места накануне Песаха. Необходимо немедленно восстановить гробницу и вернуть спокойствие и безопасность".