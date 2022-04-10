Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
13 - 21°
Эйлат:
19 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 11:17

Лапид, Ганц и Нетаниягу осудили разрушение гробницы Йосефа в Шхеме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лапид, Ганц и Нетаниягу осудили разрушение гробницы Йосефа в Шхеме

Министр иностранных дел Яир Лапид прокомментировал инцидент, в ходе которого был причинен ущерб гробнице Йосефа в Шхеме.

"Разгром ,устроенный в гробнице Иосифа во время праздника братства и святости шокирует. Это удар не только по самой гробнице – но и по чувствам еврейского народа. Мы найдем преступников и правосудие свершится. А гробница будет восстановлена. Я призываю всех сохранять тишину и спокойствие", - сказал Лапид.

Министр обороны Бени Ганц также осудил разрушение гробницы: "Речь идет о грубейшем нарушении свободы вероисповедания, об осквернении места, священного для каждого еврея,. Преступление было совершено в разгар святого для мусульмана месяца Рамадан", - отметил Ганц.


Глава парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил: "Я категорически осуждаю разрушение гробницы Иосефа этой ночью палестинцами. Это осквернение важного и священного для еврейского народа места накануне Песаха. Необходимо немедленно восстановить гробницу и вернуть спокойствие и безопасность".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:59 Беннет на заседании правительства: "Израиль перешел в атаку"
11:57 Автобусный музей "Эгед" приглашает на Песах
11:51 Сложные случаи СТУПРО. Как не совершить дорогую ошибку?
11:34 Около Нацерета грузовик упал с моста, водитель погиб
11:23 Внимание, розыск: пропал 35-летний Ницан Села из Петах-Тиквы
11:17 Как провести каникулы в Песах с пользой?
11:17 Лапид, Ганц и Нетаниягу осудили разрушение гробницы Йосефа в Шхеме
11:00 Депутат Габи Ласки извинилась перед всеми правыми депутатами за слова о деньгах семьям террористов
10:10 Давление на Сильман и Объединенный список: в коалиции ищут пути к спасению
10:03 Около 1-й трассы найдено тело погибшего молодого мужчины
Загрузка...