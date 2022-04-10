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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 11:00

Депутат Габи Ласки извинилась перед всеми правыми депутатами за слова о деньгах семьям террористов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Депутат Габи Ласки извинилась перед всеми правыми депутатами за слова о деньгах семьям террористов

Депутат Кнессета Габи Ласки (МЕРЕЦ) позвонила всем депутатам от правых партий коалиции и извинилась за высказывание по поводу выплаты денег семьям террористов.

Напомним, что в интервью "Кан Бет", бывшая глава "Шалом ахшав", а ныне депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ заявила: "На этот вопрос нужно смотреть комплексно. Семья осталась без кормильца. Я считаю, что для того, чтобы дети и женщины не стали объектами использования, а также сами не втянулись в террористическую деятельность, нужно обеспечить им нормальную жизнь", - сказала Ласки. Она добавила, что понимает, насколько тяжело это слышать людям, но тверда в своем мнении.

Это высказывание вызвало резкую критику в политической системе. Через несколько часов депутат Ласки опубликовала официальное заявление, в котором извинилась. "Мое высказывание было неуместным, и я приношу свои извинения", - заявила Ласки и добавила, что осуждает теракт и выражает соболезнования семьям жертв.


Премьер-министр Нафтали Беннет не комментировал высказывание Ласки, однако представители его канцелярии добивались от нее извинений, которые она принесла.

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