"Решет": коалиция сделала Объединенному списку официальное предложение о сотрудничестве

Телеканал "Решет" сообщил, что представители премьер-министра Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида обратились к юристам с просьбой официально оформить предложения, которые коалиция готова сделать Объединенному списку.

Речь идет о соглашении по предоставлению "сети безопасности" коалиции в обмен на предоставление бюджетов и утверждение законопроектов, в которых заинтересованы лидеры Объединенного списка.

В ответ в окружении Аймана Уды и Ахмада Тиби заявили, что никаких договоренностей к настоящему моменту нет. "С нами ведут первичные переговоры представители коалиции и оппозиции по вопросу о нашем голосовании по закону о роспуске Кнессета. В настоящий момент решение еще не принято", - заявляют в Объединенном списке.