Внимание, розыск: пропал 35-летний Ницан Села из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 35-летнего Ницана Селы, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели 6 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, среднего телосложения, короткие прямые волосы. Описания одежды нет. Особая примета: татуировка на запястье и татуировка на шее в виде "алмаза".

Отмечается, что Ницан Села входит в группу риска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9393444 или 100.