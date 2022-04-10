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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 11:23

Внимание, розыск: пропал 35-летний Ницан Села из Петах-Тиквы

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Внимание, розыск: пропал 35-летний Ницан Села из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 35-летнего Ницана Селы, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели 6 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, среднего телосложения, короткие прямые волосы. Описания одежды нет. Особая примета: татуировка на запястье и татуировка на шее в виде "алмаза".

Отмечается, что Ницан Села входит в группу риска.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-9393444 или 100.

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