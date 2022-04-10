Как провести каникулы в Песах с пользой?

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Мы предлагаем подросткам кое-что действительно увлекательное: яркий и запоминающийся курс, который развивает креативность "Думай как гений".

Креативное мышление – это не особый талант. Это навык, которому можно научиться. И особенно важно развить его в подростковом возрасте. Наш курс "Думай как гений!" рассчитан на старших школьников. За 4 дня в небольшой группе они освоят и отработают умение креативно мыслить. Занятия будет вести Дмитрий Чернышев (mi3ch) – преподаватель ВШЭ и автор книги "Как люди думают".

– Вспомните себя в детстве, как вы стояли у доски и давали неправильный ответ. Учитель вас подталкивал: "А если подумать?" Слово "подумать" он говорил, а что это такое – не объяснял. Я могу объяснить. И сделать ваше мышление гораздо более результативным, – говорит Дмитрий Чернышев.

Креативное мышление – вообще один из ключевых навыков ХХI века. Например, в системе финской школы, которая считается одной из лучших в мире, креативность развивают на специальных уроках. Способность ребенка рождать идеи пригодится в жизни точно не меньше, чем умение решать задачи по математике. Курс "Думай как гений!" – это интенсивный тренинг, который за короткое время раскроет креативный потенциал ребенка и научит его смело высказывать свои мысли.

– На занятиях у нас будет постоянный живой диалог, работа в группе. Участников разделим на несколько конкурирующих "племен". Я буду предлагать креативные задачи, давать необычные домашние задания. Расскажу, что такое "алфавит мышления", открою секреты людей творческих профессий (как они генерируют идеи в промышленных масштабах?) и объясню, как повысить свою эффективность в 10 раз, – обещает Дмитрий Чернышев.

Курс "Думай как гений!" подойдет всем, кто хочет научиться:

– настраиваться на решение проблемы;

– находить неожиданные решения в стандартных ситуациях;

– не останавливаться на одной идее и не сдаваться;

– работать в команде.

А еще мы избавимся от комплексов, поймем, почему не надо бояться "сказать глупость", и убедимся, что наша непохожесть на других может стать нашим преимуществом.

Занятия пройдут в кампусе Окей (Тель-Авивский университет, музей АНУ)

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