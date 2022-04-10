Полиция потребовала от прокуратуры начать расследование против Аймана Удэ по подозрению в подстрекательстве
Руководство полиции Израиля запросило у государственной прокуратуры санкции на проведение расследования против лидера общего списка арабских партий депутата Аймана Удэ по подозрению в подстрекательстве.
Поводом для запроса стал видеоролик, в котором Удэ призвал арабов, работающих в израильской полиции и служащих в Армии обороны Израиля, покинуть службу.
В видеоролике, который опубликовал журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль, Удэ обращается к полицейским. "Вы позор для ваших семей. Я призываю вас бросить оружие им в лицо и сказать, что вы не часть их общества", - сказал Удэ.
В полиции считают, что подобный ролик, опубликованный в период повышенной напряженности и после серии терактов, представляет угрозу для мусульман, служащих в израильских силовых структурах.
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