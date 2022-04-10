Создана рабочая группа по проверке возможности лишения террористов пособий "Битуах Леуми"
Правительство утвердило создание межминистерской рабочей группы по проверке возможности лишения израильтян, совершивших теракты, некоторых социальных прав.
В частности, речь идет о пособиях от Института национального страхования ("Битуах Леуми") и пенсионных пособий.
В соответствии с предложением премьер-министра Нафтали Беннета, министра внутренних дел Айелет Шакед и министра социального обеспечения Меира Коэна, пособий могут быть лишены и члены семей террористов.
Ожидается, что предложение столкнется с возражениями представителей юридической системы.
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