Создана рабочая группа по проверке возможности лишения террористов пособий "Битуах Леуми"

Правительство утвердило создание межминистерской рабочей группы по проверке возможности лишения израильтян, совершивших теракты, некоторых социальных прав.

В частности, речь идет о пособиях от Института национального страхования ("Битуах Леуми") и пенсионных пособий.

В соответствии с предложением премьер-министра Нафтали Беннета, министра внутренних дел Айелет Шакед и министра социального обеспечения Меира Коэна, пособий могут быть лишены и члены семей террористов.

Ожидается, что предложение столкнется с возражениями представителей юридической системы.