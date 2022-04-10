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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 13:59

Создана рабочая группа по проверке возможности лишения террористов пособий "Битуах Леуми"

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Слева направо: министр социального обеспечения Меир Коэн и министр внутренних дел Айелет Шакед

Правительство утвердило создание межминистерской рабочей группы по проверке возможности лишения израильтян, совершивших теракты, некоторых социальных прав.

В частности, речь идет о пособиях от Института национального страхования ("Битуах Леуми") и пенсионных пособий.

В соответствии с предложением премьер-министра Нафтали Беннета, министра внутренних дел Айелет Шакед и министра социального обеспечения Меира Коэна, пособий могут быть лишены и члены семей террористов.

Ожидается, что предложение столкнется с возражениями представителей юридической системы.


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