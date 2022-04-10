После стрельбы в Рахате были задержаны четверо подозреваемых, двоих уже отпустили

После вооруженного нападения в Рахате поздно вечером в пятницу, 8 апреля, в результате которого пострадали не менее девяти человек, полицией были задержаны четверо подозреваемых, но в настоящее время под стражей остаются только двое из них, передает радиостанция "Кан Бет". Двоих подозреваемых после допроса отпустили на ограничительных условиях.

В больнице "Сорока" в Беэр-Шева сейчас находятся четыре человека, получивших ранения в ходе данного инцидента.

Родственники пострадавших заявляют, что, если бы подобное произошло в Тель-Авиве, то этот инцидент объявили бы "терактом", а подозреваемых ни при каких обстоятельствах не оказались бы на свободе.

Однако очевидно, что речь идет не о "теракте", а о криминальных разборках между двумя бедуинскими кланами.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 9 апреля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены пять молодых мужчин, жителей бедуинского города Рахат, получивших пулевые ранения различной степени тяжести. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней тяжести.

По данным полиции, стрельба произошла в 34-м квартале города, в кальянной-кафе. Когда полицейские прибыли на место происшествия, местные жители забросали их камнями. Отмечается, что в дальнейшем со стороны жителей Рахата продолжались попытки воспрепятствовать ходу следствия.