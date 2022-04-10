ДТП на шоссе 60 возле Рахелим: погиб 40-летний мужчина

На шоссе 60 в районе поселка Рахелим столкнулись легковой автомобиль и грузовик с палестинскими номерными знаками. На место были вызваны пожарные, чтобы извлечь водителя из раздавленной машины.

После того, как водитель, житель Палестинской автономии в возрасте около 40 лет, был извлечен из автомобиля, медики организации "Ихуд Ацала" попытались реанимировать его, однако были вынуждены констатировать факт смерти.

Еще один пострадавший в ДТП с легкими травмами был эвакуирован бригадой палестинского Красного полумесяца.