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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 17:48

ДТП на шоссе 60 возле Рахелим: погиб 40-летний мужчина

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ДТП на шоссе 60 возле Рахелим: погиб 40-летний мужчина

На шоссе 60 в районе поселка Рахелим столкнулись легковой автомобиль и грузовик с палестинскими номерными знаками. На место были вызваны пожарные, чтобы извлечь водителя из раздавленной машины.

После того, как водитель, житель Палестинской автономии в возрасте около 40 лет, был извлечен из автомобиля, медики организации "Ихуд Ацала" попытались реанимировать его, однако были вынуждены констатировать факт смерти.

Еще один пострадавший в ДТП с легкими травмами был эвакуирован бригадой палестинского Красного полумесяца.


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