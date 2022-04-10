Около Нацерета грузовик упал с моста, водитель погиб

В воскресенье, 10 апреля, на выезде из Нацерета грузовик упал с моста на разделительную полосу 79-й трассы. Водитель грузовика, мужчина примерно 50 лет, погиб.

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