Около Нацерета грузовик упал с моста, водитель погиб
В воскресенье, 10 апреля, на выезде из Нацерета грузовик упал с моста на разделительную полосу 79-й трассы. Водитель грузовика, мужчина примерно 50 лет, погиб.
Причины этого трагического происшествия выясняются.
Других пострадавших нет.
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