Инцидент у въезда в Ашкелон: нападавший - еврей, страдающий психическим расстройством

Полиция Израиля сообщила, что попытка хищения оружия у военнослужащего, предпринятая у южного въезда в Ашкелоне, не была терактом.

Согласно опубликованной информации, нападавший - еврей, житель одного из населенных пунктов округа Лахиш, страдающий психическим заболеванием. Он сбежал из интерната для душевнобольных.

Вечером 10 апреля поступило сообщение о попытке похищения оружия у военнослужащей на автобусной остановке в районе южного съезда на Ашкелон с 4-й трассы. Мужчина, вооруженный пистолетом, позднее оказавшимся игрушечным, напал на военнослужащую, отобрал у нее оружие, однако не сумел зарядить его и был застрелен при попытке скрыться.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что нападавший был застрелен оказавшимся на месте командиром региональной бригады "Биньямин" полковником Элиавом Эльбазом, внимание которого на нападение на военнослужащую обратил водитель автобуса.

Начата проверка обстоятельств инцидента.