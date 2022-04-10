Инцидент у въезда в Ашкелон: нападавший - еврей, страдающий психическим расстройством
Полиция Израиля сообщила, что попытка хищения оружия у военнослужащего, предпринятая у южного въезда в Ашкелоне, не была терактом.
Согласно опубликованной информации, нападавший - еврей, житель одного из населенных пунктов округа Лахиш, страдающий психическим заболеванием. Он сбежал из интерната для душевнобольных.
Вечером 10 апреля поступило сообщение о попытке похищения оружия у военнослужащей на автобусной остановке в районе южного съезда на Ашкелон с 4-й трассы. Мужчина, вооруженный пистолетом, позднее оказавшимся игрушечным, напал на военнослужащую, отобрал у нее оружие, однако не сумел зарядить его и был застрелен при попытке скрыться.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что нападавший был застрелен оказавшимся на месте командиром региональной бригады "Биньямин" полковником Элиавом Эльбазом, внимание которого на нападение на военнослужащую обратил водитель автобуса.
Начата проверка обстоятельств инцидента.
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