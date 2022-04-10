ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек
На шоссе №1 на участке между развязкой Даниэль и развязкой Бен Шемен произошла авария, в которой были замешаны несколько автомобилей.
В результате аварии пострадали 13 человек. Медики скорйо помощи "Маген Давид Адрм" доставили в больницу 40-летнего мужчину в тяжелом и нестабильном состоянии. 42-летний мужчина и 40-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести, десять человек травмированы легко.
Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день