ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек

На шоссе №1 на участке между развязкой Даниэль и развязкой Бен Шемен произошла авария, в которой были замешаны несколько автомобилей.

В результате аварии пострадали 13 человек. Медики скорйо помощи "Маген Давид Адрм" доставили в больницу 40-летнего мужчину в тяжелом и нестабильном состоянии. 42-летний мужчина и 40-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести, десять человек травмированы легко.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.