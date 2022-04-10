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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 22:08

ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек

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ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек

На шоссе №1 на участке между развязкой Даниэль и развязкой Бен Шемен произошла авария, в которой были замешаны несколько автомобилей.

В результате аварии пострадали 13 человек. Медики скорйо помощи "Маген Давид Адрм" доставили в больницу 40-летнего мужчину в тяжелом и нестабильном состоянии. 42-летний мужчина и 40-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести, десять человек травмированы легко.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.


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