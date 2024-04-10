"Кан-11": глава АМАНа проконсультировался с адвокатом перед началом расследования провала 7 октября

Во вторник служба новостей государственной корпорации телерадиовещания "Кан Хадашот" сообщила, что ЦАХАЛ призвал на резервистскую службу группу ведущих израильских адвокатов.

Это было сделано, чтобы дать офицерам возможность получить консультацию перед началом внутренних расследований причин провала армии и разведки в предотвращении трагедии 7 октября 2023 года.

В среду вечером корреспондент "Кан Хадашот" Авишай Гринцайг сообщил, что среди офицеров, воспользовавшихся предоставленной ЦАХАЛом возможностью, был командир управления военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива.

В то же время начальник генерального штаба Герци а-Леви еще ранее заявил, что не будет сейчас обращаться к адвокатам. Также поступил и командующий Южным военным округом Ярон Финкельман.