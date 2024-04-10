Источники в Газе сообщили о запуске ракет в сторону израильской территории

Примерно в 21:30 источники в Газе, включая "Палестинский информационный центр", сообщили о ракетном залпе из Газы в сторону израильской территории. Сообщается, что обстрел был осуществлен из центральной части сектора.

Ни в одном из израильских населенных пунктов не было сигналов тревоги, также не сообщалось о взрывах или падении ракет.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границе с сектором Газы, передала, что был осуществлен запуск четырех ракет, все они упали на территории палестинского анклава.

Последний ракетный обстрел из Газы был зафиксирован вчера, 9 апреля, около 19:20.