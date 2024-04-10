x
10 апреля 2024
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2024
|
10 апреля 2024
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе сообщили о запуске ракет в сторону израильской территории

время публикации: 10 апреля 2024 г., 21:35 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 21:48
Источники в Газе сообщили о запуске ракет в сторону израильской территории
Olivier Fitoussi/Flash90

Примерно в 21:30 источники в Газе, включая "Палестинский информационный центр", сообщили о ракетном залпе из Газы в сторону израильской территории. Сообщается, что обстрел был осуществлен из центральной части сектора.

Ни в одном из израильских населенных пунктов не было сигналов тревоги, также не сообщалось о взрывах или падении ракет.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границе с сектором Газы, передала, что был осуществлен запуск четырех ракет, все они упали на территории палестинского анклава.

Последний ракетный обстрел из Газы был зафиксирован вчера, 9 апреля, около 19:20.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2024

ЦАХАЛ подтвердил: трое боевиков, ликвидированных в Газе, это сыновья Исмаила Ханийи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2024

187-й день войны в Израиле. Хронология событий