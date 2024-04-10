ЦАХАЛ подтвердил: трое боевиков, ликвидированных в Газе, это сыновья Исмаила Ханийи

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что 10 апреля в секторе Газы были убиты трое сыновой главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

"Беспилотник военно-воздушных сил на основании данных, полученных от АМАНа и ШАБАКа, нанес удар по трем боевикам ХАМАСа в то время, когда они направлялись в центральную часть сектора Газы для осуществления террористической деятельности", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

В результате удара были ликвидированы: Амир Ханийя, командир отделения боевого крыла ХАМАСа, а также Мухаммад и Хазэм Ханийя – боевики ХАМАСа.

Ранее "Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате удара по автомобилю в лагере Аш-Шати, в западной части города Газа, были убиты трое сыновей главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. По данным ПИЦ, также погибли внук и две внучки главы политбюро ХАМАСа – Амаль (дочь Хазэма), Халид (сын Амира) и Разан (дочь Амира).

Исмаил Ханийя выступил с заявлением в связи с гибелью сыновей и внуков: ""Я благодарен Аллаху за эту честь, которую он даровал нам мученической смертью трех моих сыновей и некоторых внуков".

У Исмаила Ханийи было 13 детей. По всей видимости, осталось 10. Некоторые его дети в настоящее время, как и отец, живут в Катаре. В октябре 2023 года 14 родственников главаря ХАМАСа были убиты в результате израильского авиаудара по дому его семьи в городе Газа, среди убитых были его брат и племянник. В ноябре 2023 года его внучка и внук были убиты в результате авиаударов ЦАХАЛа по городу Газа.

Исмаил Ханийя. Краткая биография

Родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию.

В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина. Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.

1 августа 2021 года стало известно, что каденция Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа продлена еще на четыре года.

Исмаил Ханийя в последние годы проживает в Дохе (Катар). Его личное состояние оценивается в более чем 4 миллиарда долларов.