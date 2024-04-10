Недалеко от Баркана обстрелян израильский автомобиль

Поступают сообщения о попытке теракта на трассе между населенными пунктами Баркан и Бедия. Задействован код "Патиш хам", которым обозначаются нападения на военнослужащих с применением огнестрельного или холодного оружия.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в Иудее и Самарии, а также на границах Израиля, в своем Х-блоге сообщает, что из движущегося черного джипа был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками.

В результате этого инцидента, по всей видимости, нет раненых. Ведется розыск автомобиля, из которого велась стрельба.