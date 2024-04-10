Операция ЦАХАЛа в Газе: израильские ВВС за сутки поразили десятки целей. Видео

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ими были ликвидирована группа боевиков террористической организации.

За последние 24 часа ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в различных районах сектора Газы – военные объекты, пусковые установки, туннельные шахты и другие. Была ликвидирована группа боевиков ХАМАСа.

ЦАХАЛ сообщает о перехвате 9 апреля ракеты, выпущенной из района Джабалии в сторону поселка Кфар Аза. Вскоре после обстрела ударом с воздуха была ликвидирована пусковая установка, которую использовали террористы.

Сообщается также, что боевики выпустили несколько снарядов по израильским военным, действовавшим в районе Шуджаийя, на восточной окраине города Газа. Была атакована установка, которую использовали боевики.