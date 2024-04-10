МАХАШ сообщил, что не будет расследования в отношении полицейских по делу о гибели Юваля Кестельмана

В среду, 10 апреля, отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), сообщил, что не будет возбуждать расследование подозрений в попытке помешать расследованию в отношении полицейских. "После получения свидетельств и восстановления цепочки событий, было установлено, что в действиях следственной группы нет оснований для подозрений, что кто-то из полицейских намеревался помешать расследованию", – говорится в заключении МАХАШ.

Юваль Дорон Кестельман 30 ноября 2023 года получил смертельное ранение во время теракта в Иерусалиме. На записях с камер наблюдения, установленных в районе теракта, видно, из автомобиля, ехавшего в сторону Иерусалима, Кестельман выскакивает с пистолетом и нейтрализует одного из террористов. В это же время резервисты ликвидируют второго террориста, а затем по ошибке стреляют в Кестельмана, приняв его за террориста, не смотря на то, что он встает на колени и поднимает руки. В полиции оба резервиста сказали, что они приняли мужчину за боевика.

В этом теракте погибли: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кестельман (38).

Либия Дикман работала учительницей, она была беременна первым ребенком (плод не спасли). Хана Иферган была директором школы в Бейт-Шемеше. Элимелех Васерман служил в раввинских судах.