Преподаватель Тель-Авивского университета назвала террориста Уалида Даку источником вдохновения

В Тель-Авивском университете разразился скандал после того, как доктор Анат Матар, преподаватель философского факультета вуза, опубликовала пост, оплакивающий смерть террориста Уалида Даки.

Дака, принимавший участие в похищении и убийстве военнослужащего ЦАХАЛа Моше Тамама в 1984 году, умер в израильской тюрьме в конце прошлой недели.

Доктор Анат Матар написала: "Прощай, дорогой и любимый друг. Ты был и останешься источником бесконечного вдохновения. Мое сердце сегодня с твоей семьей и близкими, а также со всем палестинским народом, который потерял одного из прекраснейших сыновей".

Группы студентов начали сбор подписей под петицией с требованием уволить доктора Матар.

Организация "Бецалмо" подала жалобу в деканат университета, утверждая, что преподаватель нарушила этические нормы вуза. В "Бецалмо" заявили, что взвешивают возможность подачи жалобы в полицию.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман призвал немедленно уволить Анат Матар.

Из Тель-Авивского университета передали: "Университет осуждает и всячески отвергает высказывания Анат Матар. Речь идет о частном высказывании вне стен академии. Инцидент будет изучен, и мы примем решения, опираясь на правила университета, касающиеся свободы слова".