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Израиль

Убийца военнослужащего Моше Тамама, умер после 38 лет, проведенных в тюрьме

время публикации: 07 апреля 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 22:01
Убийца военнослужащего Моше Тамама, умер после 38 лет, проведенных в тюрьме
Flash90. Фото: М.Шай

Палестинские СМИ сообщая о смерти от рака Уалида Даки, одного из убийц израильского военнослужащего Моше Тамама, обвиняют в его смерти Израиль.

Уалид Дака был обладателем израильского паспорта, до ареста проживал в поселке Бака аль-Гарбия. В 1986 году был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству израильского военнослужащего Моше Тамама. В связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием Дака несколько раз подавал просьбу о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ на основании несоответствия условиям досрочного освобождения.

В 2023 году он должен был выйти на свободу, но ему прибавили еще два года за контрабанду мобильных телефонов в тюрьму "Кциот".

В мае 2023 года он подал очередное прошение о досрочном освобождении. И хотя офицер тюремной медслужбы в своем заключении написал, что Даке осталось жить всего несколько месяцев, его просьбы вновь была отклонена.

Террорист скончался от рака в больнице "Асаф а-Рофе" 7 апреля в возрасте 62 лет.

Палестинские информационные агентства "Шехаб" и "Палестинский информационный центр" называют его одним из самых видных деятелей палестинского сопротивления, они напоминают, что, находясь в заключении, он написал и выпустил несколько книг, в том числе "Дневники сопротивления в Дженине", "Параллельное время" и книгу для юношества "Тайная история меча". В сообщениях указывается, что причиной его смерти стала "халатность Израиля" и жестокое обращение.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в своем в Х-блоге написал: "К сожалению, Уалид Дака умер естественной смертью, а не так, как я считаю он должен был умереть: в рамках закона о смертной казни для террористов".

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