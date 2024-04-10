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Израиль

ДТП на развязке Мораша: мотоциклист в тяжелом состоянии

время публикации: 10 апреля 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 07:23
ДТП на развязке Мораша: мотоциклист в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

В ночь на среду, 10 апреля, на шоссе номер 5 в районе развязки Мораша произошло столкновение между мотоциклом и легковым автомобилем.

В результате ДТП мотоциклист в возрасте около 25 лет получил травму головы. Он был доставлен бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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