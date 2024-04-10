ДТП на развязке Мораша: мотоциклист в тяжелом состоянии

В ночь на среду, 10 апреля, на шоссе номер 5 в районе развязки Мораша произошло столкновение между мотоциклом и легковым автомобилем.

В результате ДТП мотоциклист в возрасте около 25 лет получил травму головы. Он был доставлен бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.