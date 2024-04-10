В Израиле рекомендовано "воздержаться от необязательных поездок" на автобусах в праздник Ид аль-Фитр

Министерство транспорта Израиля рекомендовало людям, часто пользующимся общественным транспортом, до конца текущей недели перед поездкой уточнять расписание автобусов на сайтах автобусных компаний.

Дело в том, что значительная часть водителей автобусов в Израиле – арабы-мусульмане. В некоторых компаниях они составляют более 50% штата. В дни праздника Ид эль-Фитр, отмечаемого после окончания месяца Рамадан, большинство из них не выходят на работу, что приводит к острой нехватке водителей.

Праздник, начавшийся во вторник, 9 апреля, продлится до четверга, 11 апреля. В эти дни автобусные компании вынуждены сокращать количество автобусов на маршрутах. Автобусная компания "Кавим" призвала своих пассажиров "воздержаться от необязательных поездок".

Следует отметить, что и в обычное время рынку не хватает около 5000 водителей автобусов. Профсоюзные организации добиваются улучшения условий труда, включая повышение оплаты и создание точек отдыха для водителей.