Источники: Израиль освободил 10 жителей Газы, которые были задержаны ранее

Источники в Газе сообщают, что 10 апреля власти Израиля освободили из-под стражи и отправили в Газу не менее десяти жителей сектора, задержанных ранее в ходе военной операции.

Освобожденные, один из которых не мог передвигаться самостоятельно из-за полученных ранее ранений, доставлены в больницу "Аль-Акса" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные, которым не предъявлялись обвинения.