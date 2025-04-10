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Израиль

Источники: Израиль освободил 10 жителей Газы, которые были задержаны ранее

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 10 апреля 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:12
Источники: Израиль освободил 10 жителей Газы, которые были задержаны ранее
Jamal Awad/Flash90

Источники в Газе сообщают, что 10 апреля власти Израиля освободили из-под стражи и отправили в Газу не менее десяти жителей сектора, задержанных ранее в ходе военной операции.

Освобожденные, один из которых не мог передвигаться самостоятельно из-за полученных ранее ранений, доставлены в больницу "Аль-Акса" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные, которым не предъявлялись обвинения.

Израиль
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