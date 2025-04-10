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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил подрыв дома террориста-убийцы в Туль-Кареме

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 12:21
ЦАХАЛ подтвердил подрыв дома террориста-убийцы в Туль-Кареме
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил, что на востоке Туль-Карема израильскими военными был взорван дом осужденного террориста Мухаммада аш-Шахрура. В операции были задействованы бойцы инженерного спецназа "Яалом".

Мухаммад аш-Шахрур был задержан год назад, 9 апреля 2024 года. На момент ареста ему было 28 лет.

О предстоящем разрушении дома семья аш-Шахрур была уведомлена в феврале 2025 года. У них была возможность для апелляции.

В сообщении ЦАХАЛа поясняется: Мухаммад аш-Шахрур принимал участие в нападении на перекрестке Бейт-Лид в Самарии, в результате которого 2 ноября 2023 года был убит 29-летний Эльханан Кляйн, отец троих детей, и еще четверо бойцов пограничной службы были ранены.

Израиль
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В Туль-Кареме взорван дом осужденного террориста