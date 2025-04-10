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Израиль

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе: за сутки атакованы около 35 целей

время публикации: 10 апреля 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 14:00
ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе: за сутки атакованы около 35 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы около 35 целей, сообщает армейская пресс-служба.

Среди атакованных целей – террористы, террористическая инфраструктура, снайперские позиции и наблюдательные пункты.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафаиха и оси Мораг.

В Рафиахе силы 143-й дивизии "Газа" проводят операцию в районе Таль ас-Султан и в квартале Шабура.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора.

Израиль
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